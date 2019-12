Eddie Murphy será honrado con el Premio a la Trayectoria – Critics’ Choice Awards

Con el estreno de Dolemite Is My Name y su participación en Saturday Night Live y Comedians in Cars Getting Coffee, Eddie Murphy está de regreso al mundo del entretenimiento como en su mejor etapa. Y para celebrar su buena racha, el actor y comediante recibirá el Premio a la Trayectoria en la próxima ceremonia de los Critics’ Choice Awards.

La Asociación de Críticos de Cine y Televisión de Estados Unidos y Canadá eligió a Murphy por ser el actor afroamericano más exitoso en la historia del cine, además de ser una de las estrellas más exitosas con películas como Beverly Hills Cop, Daddy Day Care, Coming to America, Harlem Nights, Bowfinger, The Nutty Professor y Shrek.