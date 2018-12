Edward Burns protagonizará un episodio de la antología – Amazing Stories

La producción del reboot de Amazing Stories ha dado inicio y fichó a Edward Burns (Saving Private Ryan, Public Morals) para protagonizar y producir un episodio.

Burns dará vida a un agente del gobierno llamado Bill Kaminski junto a Kerry Bishe (Halt and Catch Fire) y Austin Stowell (Bridge of Spies, Whiplash), de quienes aún se desconocen detalles de sus personajes. El episodio será dirigido por Mark Mylod de Game Of Thrones.

La serie original de Amazing Stories presentaba una variada cantidad de relatos de diferentes géneros, que oscilaban entre la fantasía, el terror y la ciencia ficción, al estilo de The Twilight Zone.

El reboot de Apple, a cargo de Adam Horowitz y Eddy Kitsis de Once Upon A Time, promete transportar a la audiencia a mundos maravillosos a través de la lente de los cineastas, directores y escritores más imaginativos de la actualidad.