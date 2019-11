Edward Furlong lamenta lo que hicieron con su personaje

Advertencia: Esta noticia incluye un importante spoiler de la última película de Terminator.

¿Se sintieron decepcionados cuando vieron toooodo lo que se tuvo que hacer en The Terminator y Terminator 2: Judgement Day para salvar a John Connor, líder de la resistencia contra las máquinas en el futuro? ¡En el primer acto, un T-800 simplemente llega y asesina al joven, al poco tiempo de los acontecimientos de T2!

Bueno, no están solos. El actor Edward Furlong confesó en entrevista que quedó tan decepcionado como miles de fans.

“¡Me asaron el trasero! Ese fue el papel. Filmé durante un día. Y sí, hicimos algo de CGI. Me pagaron. Así que, ya sabes. Me hace sentir mal, porque me habría encantado hacer una película entera y haber ganado mucho dinero. Me habría encantado hacer más, pero ya veremos qué pasa”, dijo Furlong, relajado.