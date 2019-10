¿Edward Norton vuelve al MCU?

Norton interpretó a Bruce Banner en The Incredible Hulk de 2008, la segunda película en el MCU, pero dejó el papel y fue reemplazado por Mark Ruffalo, ¿Habrá un lugar para su regreso?

Cuando Total Film le preguntó si estaría interesado o no en regresar, el actor dijo que no lo descarta “¿Tal vez como un malo? O quizás escribiré mi propia historia. No lo sé, estoy abierto a todo. Quiero decir, hice Aks the StoryBots en Netflix”.

Interpretar a un personaje diferente a no sería imposible para Edward, especialmente porque hubo actores que tuvieron más de un papel en el MCU: Gemma Chan apareció en Captain Marvel como Minn-Erva, pero protagonizará The Eternals como Sersi; y Mahershala Ali interpretará a Blade, que anteriormente había sido Cottonmouth en la serie de Luke Cage, por ejemplo.

Norton también negó recientemente haber tenido problemas con Marvel por The Incredible Hulk: “Lo pasé muy bien haciéndolo. Me llevé muy bien con Kevin Feige. Él tenía una idea de algo que podías hacer y era notable. Simplemente no resultó estar en un nivel tonal y temático en lo que quería pasar mi tiempo haciendo”.