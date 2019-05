Egg MacGuffin – Legends of Tomorrow

Bueno, luego de hablar la semana pasada de Avalance, nos vamos a ver la primera cita de Zari con Nate, también conocemos una Romanti-Con y vemos los sacrificios que Ray hizo por su mejor amigo. Esto me hace pensar mucho en qué serie estamos viendo y aunque no me molesta, es raro. Las temporadas dos y tres de Legends se había olvidado de la historia de amor entre los halcones y el cast e hicieron crecer a la serie. Se había transformado en un show con un grupo de amigos que viajaban arreglando el tiempo y ahora todo eso cambió. El villano de esta temporada no está ni cerca de los que vimos en años anteriores y si bien parece poderoso, es como que no importa mucho. Hoy en día estamos viendo una comedia romántica de superhéroes y aunque me divierte mucho, me parece que perdió la dinámica que nos habían acostumbrado a tener. ¿No les parece a ustedes que si no amaramos a los personajes, ya hubiésemos dejado la Legends?

Quiero que se pongan a pensar en Nate y Zari. Soy un fan de la serie y más que nada de ellos dos. El shippeo que hago como fan es enorme y no me molesta nada. Pero si me pongo a pensar en la vida de ellos dos durante la tercera temporada o desde el momento en el que los guionistas empezaron a testear el amor entre ellos, no se me ocurre ni una escena de ellos centrados en la posibilidad de algo. Por ende, se siente forzado (amo), pero siento que es como parte de algo que se propusieron desde que comenzó la temporada y es en centrarse en el amor entre personajes. Hace unas semanas tuvimos a Zari cantando, hablando de la posibilidad de amor, a Mona incitando a que shippearamos y ahora las tenemos a Sara con Ava, haciendo apuestas sobre un beso o mandandolos a una misión sólo para que pase algo. Al final, en este capítulo, después de la gran primera cita que tuvieron, se besaron un par de veces y aunque estamos felices, no sé si está muy bueno en lo que la serie se transformó.