El abecedario de la madre de todas las series – Twin Peaks

El año pasado vivimos EL evento televisivo por excelencia con el regreso de Twin Peaks, la denominada “madre de todas las series”, quien de la mano de David Lynch y Mark Frost volvió para seguir llenando de incógnitas la historia del idílico pueblo maderero de Washington. Tras 25 años (que para nosotros duró un poco más), la sufrida Laura Palmer cumplió su promesa y se reencontró con el Agente Dale Cooper, quien la estuvo esperando en la Habitación Roja todo este tiempo. Icono de los años 90, Twin Peaks logró cautivar al público con un relato repleto de misterios, drama, comedia bizarra, tensión y secuencias oníricas, creando todo un universo aparte y transformándose en una ficción de culto, exclusiva para fanáticos. A continuación, te compartimos el ABC de la serie que lo cambió todo.

A de Agente Albert Rosenfeld, nuestro sarcástico y leal forense del FBI y el único miembro del equipo de investigación Blue Rose que no desapareció.

B de Bob, el demoníaco espíritu del Black Lodge que por esas casualidades de la vida fue interpretado por Frank Silva.

C de Cooper, nuestro héroe y el detective más excéntrico de la historia.

D de Diane, la misteriosa secretaria del Agente Cooper que conocimos 25 años después.

E de “Está muerta, envuelta en plástico”. Así comenzaba todo.

F de Fuego, camina conmigo. La llevamos tatuada en la piel.

G de Gordon Cole, el jefe que todos quisiéramos tener.

H de How’s Annie? La imagen final del doppelgänger de Cooper en Twin Peaks. Escena que nos atormentaría por más de dos décadas.

I de “I’ll see you again in 25 years”. Promesa cumplida.

J de “Just You”. Admítelo, tú también la has cantado.

K de key. La llave de la habitación 315 (el viejo cuarto de Cooper en el Gran Hotel), reaparece en el bolsillo de Dougie.

L de Laura Palmer. Laura is the One.

M de Maddy Ferguson, la prima de Laura y protagonista de una de las muertes más impactantes de la serie.

N de nebuloso.

O de Owls. Ya lo ha dicho el Gigante (o el Bombero): “Las lechuzas no son lo que parecen”.

P de Phillip Jeffries. El agente personificado por David Bowie que viajó a Buenos Aires y fue reemplazado por una tetera.

Q de “¿Quién mató a Laura Palmer?” Aquel interrogante que mantuvo en vilo a toda una generación de espectadores.

R de Red Room, la sala de espera entre dos mundos y el icónico lugar donde Cooper conoce por primera vez a Laura Palmer.

S de Sherilyn Fenn, porque nos enamoró desde que la vimos bailando jazz en el Double R.

T de The Log Lady. Siempre la recordaremos.

U de umbral.

V de viaje en el tiempo.

W de White Lodge. Llevando luz a un mundo condenado.

X de X-Files, porque ambos universos comparten actores y elementos sobrenaturales que tienen implicancia en el FBI.

Y de “You may be fearless in this world, but there are other worlds”. Sabias palabras del Sheriif Hawk al Agente Cooper.