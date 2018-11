El abecedario de la serie que todo fan debe saber – Grey’s Anatomy

Estamos de festejo porque seguimos sin creer que la serie esté en su vigésimo quinta temporada. ¡Quince temporadas al aire! Grey’s Anatomy ha sabido construirse y adaptándose a lo largos de los años para siempre mantenerse vigente y, sobre todo, seguir cautivándonos a nosotros, sus fans. Y como a todos nosotros nos referimos, sus seguidores, sabemos que después de tantos años detrás de la serie casi que nos sentimos un poco médicos (aunque luego corramos al ver sangre… ). Así como ellos tienen su vademécum, aquí tenemos nuestro abecedario que, como fans de la serie, no podemos dejar de consultar y que proponemos como enseñanza en todos los colegios e institutos.

A de Alzheimer

B de ¡BOMBA!

C de Chasing Cars

E de Elevadores, el punto de charla más increíble

F de Ferrys

G de Grey-Sloan Memorial

H de Horribles accidentes que aun no superamos.

I de Infidelidad… Son tantas que asusta…

J de Joe’s Bar, el mejor punto de encuentro del planeta

K de Karev

L de LVAD (Dispositivo de asistencia ventricular)

M de Meredith Grey. No podía faltar, OBVIO

N de Nunca subir a un avión.

O de O´Malley, o también llamado 007.

P de Pick me, choose me, love me. AAAWWW!

Q de ¿Quién siente que no tiene la menor idea de lo que está haciendo?

R de Residentes

S de Sífilis

T de Tequila, SIEMPRE tequila.

U de Uniones, como sean, y de quienes sean