A más de 14 años del elogiado (y costoso) episodio piloto, la popular ficción de J.J. Abrams y Damon Lindelof sigue dando de que hablar. Dueña de un sin fin de misterios, Lost revolucionó la pantalla chica en un momento en que las series todavía eran vistas por la crítica especializada como las hijas menores del cine. Desde un primer momento, este drama de ciencia ficción logró cautivar al público de todo el mundo que semana a semana se reunía a través de las distintas redes sociales de la época para intentar encontrar una respuesta a las incógnitas. Sin duda, Lost no solo se encuentra entre las series más aclamadas del siglo XXI, sino que cambió completamente nuestra manera de consumir ficción. A continuación, te presentamos el abecedario de este hito televisivo.

A de Anthony Cooper, el padre más odiado de la ficción.

B de Ben Linus, el líder de Los Otros y ex miembro de la Iniciativa Dharma.

C de Carguero Kahana, un buque propiedad del empresario Charles Widmore, el padre de Penny y del físico Daniel Faraday. Su verdadera misión era capturar a Ben, antiguo enemigo de Charles.

D de Desmond Hume, el único habitante vivo de la Estación El Cisne, de la Iniciativa Dharma. Su historia de amor con Penny es un homenaje a La Odisea.

E de embarazos, todas las mujeres que concebían en la isla fallecían misteriosamente.

F de flashbacks y flashforwards, un elemento crucial para entender la historia y la característica distintiva de la serie.

G de golf, porque siempre hay lugar para un poco de diversión en la extraña isla.

H de Hurley, el adorable sobreviviente elegido como el último protector de la isla.

I de Iniciativa Dharma, un proyecto de investigación científico fundado en los ’70 que se dedicaba a estudiar las propiedades especiales de la isla.

J de Jack Shephard, el médico de la isla que se convirtió en líder y figura esencial del programa. El hombre de ciencia transformado en hombre de fe.

K de Kate Austen, la valerosa fugitiva que logró escapar definitivamente de la isla.

L de “Los otros”, antes conocidos como “Los Hostiles”, un grupo de nativos que muchos años antes se enfrentó con la Iniciativa Dharma por el territorio y logró acabar con casi todo el equipo de investigadores.

M de Man in Black, el hermano gemelo de Jacob convertido en humo negro.

N de Numbers, los números malditos de la lotería que transforman a Hurley en millonario.

O de Oso polar, traídos a la isla por la Iniciativa Dharma con el fin de estudiar como estos podían adaptarse a un entorno completamente distinto.

P de Penny, su búsqueda incansable de Desmond forma parte de una de las historias más emotivas de la serie.

Q de ¿Qué pasó con el cuerpo de Christian Shephard?, uno de los tantos misterios sin resolver.

R de rueda congelada, construida por el Hombre de Negro para cambiar la ubicación espacio-temporal de la isla.

S de Sawyer, el ex estafador que encontró su lado más sensible en la isla. Su nombre real era James Ford, pero decidió adoptar el alias de Sawyer, como solía apodarse el responsable de la muerte de sus padres.

T de The Constant, considerado por muchos como el mejor episodio de la serie.

U de unión, los 6 sobrevivientes de Oceanic deciden regresar a la isla.

V de Vincent, el perro de Walt que acompañó a los sobrevivientes del vuelo 815 hasta sus últimos momentos.

W de “We are not supose to leave, we have to go back” (se supone que no debíamos irnos, tenemos que volver).

X de LA X, el primer episodio de la última temporada donde asistimos a las consecuencias de la detonación de la bomba de hidrógeno.

Y de You All Everybody, el hit de la banda de Charlie y su hermano.