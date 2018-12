Pasan los años y Buffy está cada vez más grabada en nuestro corazón y por ello no podemos soltarla fácilmente: en cada tiempo nace una cazadora, una niña en todo el mundo, una elegida, y Buffy Summers ha marcado a toda nuestra generación. Si bien hubo noticias de que en algún momento podrían llegar a realizar un reboot, nosotros amamos a la Buffy de Sarah Michelle Gellar. Así que aquí, para la nostalgia y porque amamos a las cazadoras, les dejamos este abecedario que deben aprenderse de la A a la Z.

A de Angel, el primer gran amor de Buffy.

B de Buffy Summers. OBVIO que su nombre iba a estar aquí.

C de Cazadoras. En cada generación nace una que nos sorprende.

D de Dawn, la hermana que resultó ser la llave de otras dimensiones.

E de Escuela, algo que Buffy debe atravesar, aunque le pese MUCHO.

F de Faith, quien terminó luchando a la par de Buffy.

G de Giles, un padre para la cazadora. ¡Lo adoramos!

H de ‘Hush’, el episodio que no podremos olvidar por culpa de The Gentlement. UFFF!

I de dimensión Infernal, lo que Glory quería traer y por lo cual Buffy se sacrificó por cerrar.

J de Jenny Calendar. ¿Recuerdan aquella primera vez en la que vimos a Giles enamorado? AAAWWW!

K de Kendra. Ella entra en escena cuando Buffy muere a manos de El Maestro.

L de’Lo más difícil de este mundo es vivir en él. Sé valiente. Vive. Por mí.’

M de Mamá, porque la muerte de Joyce nos dolió mucho.

N de la Nueva. Sí: el comienzo de todo.

O de Oz, nuestro hombre lobo favorito.

P de el Primer mal.

Q de ‘Que en Paz Descanse’, algo que Buffy no pudo hacer ya que la trajeron de vuelta.

R de ‘Rest in Peace’, una de las mejores canciones de Once More, With Feeling.

S de Spike, quien nos mostró la verdadera redención.

T de Tara. Su muerte nos trajo a Dark Willow.

U de Unidas, como las hermanas, ¡y para siempre!

V de Vigilantes. Buffy no temió enfrentarse a ellos.

W de Willow. ¡Amamos a esta bruja tan poderosa!

X de Xander, la persona más leal del grupo.

Y de AnYa, o AnYanka, su nombre de demonio.