El actor de Remy quiere revivir a la franquicia en Disney+

oh my god dude YES https://t.co/54FZo8fpH5

Ahora, cuando el actor y comediante Zach Anner twitteó: “Como alguien que ha estado viendo Ratatouille mucho últimamente, me pregunto, ¿por qué Disney+ no tiene una serie en la que Remy enseñe a los niños el placer de cocinar?”. Patton lo citó y escribió: “Oh por Dios, SI”.

¿Patton sabe algo que nosotros no? Teniendo en cuenta el enfoque familiar que tendrá Disney+, y los spinoff de películas que estarán presentes como What if?… y Ask Forky a Question, no sería nada raro que Remy y Linguini vuelvan a la pantalla chica.