El actor que interpreta a Jaskier tampoco puede sacarse de su cabeza ‘Toss a Coin to Your Witcher’ – The Witcher

Toss a Coin to Your Witcher…es definitivamente el hit musical del momento.

Los fans de The Witcher no podemos (sí, me incluyo) sacarnos esta pegajosa canción de la cabeza, luego de escucharla por primera vez en la serie, y todo indica que el actor que interpreta a Jaskier, Joey Batey, está pasando por lo mismo.

En entrevista con ComicBook, Batey confesó que ha tenido la canción en su cabeza por ocho largos meses, pues se ha quedado consigo desde la primera vez que la escuchó.

“Me he ido a la cama tarareándola. Me he levantado a la mañana siguiente tarareándola. No sabes el infierno por el que he pasado”, expresó el actor. Sin embargo, no ha hecho más que elogiar a los compositores, Sonya Belousova y Giona Ostinellii, por crear esta canción y entender su poder dentro de la historia.

La canción hace su debut al final del episodio dos de la serie, después de que Geralt conoce al bardo Jaskier y juntos se lanzan a una misión. A partir de ese momento, Jaskier empieza a componer canciones sobre las aventuras de este brujo.