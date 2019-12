El actor que interpretó a Tommen Baratheon tampoco ha visto la temporada final – Game of Thrones

No solo los fans de Game Of Thrones están insatisfechos por cómo terminó la historia y el destino que se les dio a algunos de los personajes más amados e importantes de la exitosa serie de HBO.

Dean Charles Chapman, actor que interpretó a Tommen Baratheon, se ha sumado a la lista de actores que no ha visto la última temporada de la serie y tiene una muy buena razón.

“Era fan de la serie cuando formaba parte de ella. [Pero] cuando Tommen murió, alerta de spoiler, perdí el interés. Quería que muriera en una batalla y que matara al menos a alguien”, confesó Chapman a Variety.

Champan no fue el único que tuvo que aceptar el tratamiento de su personaje. Emilia Clarke previamente dijo a The New Yorker que le hubiera gustado que Daenerys compartiera más escenas con Missandei, Grey Worm y Cersei.

Por otra parte, Kit Harington (Jon Snow), Shopie Turner (Sansa Stark) y Gemma Whelan (Yara Greyjoy) fueron los actores que en su momento admitieron que no habían visto la temporada completa (o el final) de Game Of Thrones.