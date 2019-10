El adiós a una de las mejores series de Netflix – BoJack Horseman

No voy a andar con rodeos: BoJack Horseman me parece una de las mejores series de los últimos 10 años. Por eso, el anuncio de su temporada final me golpeó profundamente y, honestamente, no creo estar lista para ver terminar esta historia.

Surgida en el 2014 de la mente de Raphael Bob-Waksberg, BoJack Horseman es una producción original de Netflix que cuenta la historia de un caballo antropomorfo que fue famoso en los 90 gracias a su carrera como actor en una sitcom. Millonario y olvidado, BoJack recorre estas cinco temporadas que ya vimos intentando probar su relevancia al mundo, mientras lucha con sus adicciones y fantasmas internos.