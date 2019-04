El álbum musical inspirado en la serie ya está disponible – Game of Thrones

Si buscabas una distracción para evitar pensar en quién morirá en la batalla de este domingo, HBO y Columbia Records lanzaron su banda sonora inspirada en Game of Thrones denominada “For the Throne”, con música de Rosalia, The Weeknd, Jacob Bnaks Ty Dolla $ign y muchos otros.

Hace un par de semanas HBO y Columbia anunciaban el álbum y algunos de los artistas involucrados, pues ahora el proyecto de 15 canciones ya está listo para ser escuchado en Spotify e incluye pistas de los artistas mencionados anteriormente, junto con National, A$AP Rocky, Maren Morris, Joey Bada$$, Matthew Bellamy, Lil Peep, Chloe x Hall , Elle Goulding, James Arthur, Lennon Stella, Matthew Bellamy, Mumford & Sons, The Lumineers, Travis Scott, SZA, Florence + The Machine y X Ambassadors.

Aquí abajo les dejamos la canción Power is Power de Travis Scott, The Weeknd y SZA: