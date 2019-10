El anime Kabaneri of the Iron Fortress sí llegará a América Latina

Tuvieron que pasar 3 años, pero por fin llegará a América Latina.

Crunchyroll anunció que los 12 episodios de la épica Kabaneri of the Iron Fortress se estrenarán en su plataforma el día 1 de noviembre.

Y créanos: es un anime que vale la pena ver de principio a fin. Esta es su sinopsis:

En una época en la que la revolución industrial iba a llevar al mundo a una nueva era de modernidad, una horda de monstruos no muertos aparecen de repente y cambian todo. Estos seres son inmortales, o casi, puesto que el único modo de acabar con ellos es atravesar su corazón, siempre cubierto por un escudo de metal. Los humanos a los que atacan además regresan de entre los muertos convertidos en nuevas fuerzas del ejército de monstruos. Con el tiempo se llamó a estos monstruos “Kabane”, y su número creció hasta tal punto que cubrieron casi toda la superficie del mundo.

En el este encontramos Hinomoto, una nación en la que han construido fortalezas conocidas como “estaciones” que les han permitido sobrevivir a los ataques de los Kabane. La única forma de moverse entre estaciones es usando los Hayajiro, locomotoras blindadas especialmente creadas para evitar a los Kabane.

Ikoma es un joven herrero que vive en la Estación Aragane, una ciudad especializada en la creación de herramientas de acero y motores de vapor. Su principal ilusión es un arma anti-Kabane creada por él mismo, un arma capaz de atravesar el blindaje de los corazones de los monstruos y acabar con ellos, así que espera ansioso la oportunidad de probarla y demostrar al resto su utilidad.

¿Qué opinan? Es importante no confundir Kabaneri of the Iron Fortresss con Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato, la película anime recién estrenada en Netflix y que más bien es una secuela de la serie.

Si cuentan con ambas plataformas, ¡vean primero la serie, y luego la fabulosa película de Wit Studio!