El anime ORESUKI Are you the only one who loves me? llegará a Crunchyroll

¡Hay más anime nuevo en Crunchyroll para este mes que inicia!

Esta vez se trata de la serie ORESUKI Are you the only one who loves me? (ORESUKI: ¿Eres la única que me ama?), que llegará a la popular plataforma digital de animación japonesa a partir del 2 de octubre a las 12 del día (tiempo del Centro de México) y se estrenará semanalmente a modo de simulcast.

Este es el póster oficial de ORESUKI: