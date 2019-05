Es cierto que Netflix ha apostado fuertemente no sólo por importar series y películas anime de calidad, sino co-producir y hasta contar con productos exclusivos, que solo pueden disfrutarse en su catálogo.

No obstante, este mes no hubo ningún estreno relevante, lo cual nos sorprendió un poco… y más aún porque el público otaku sí notó una discreta inclusión al catálogo Netflix (que al tener fecha de producción en el año 2018, quizás por lo mismo no tuvo el realce de costumbre): revisions.