El arácnido alcanza nuevas alturas lejos de casa

Aunque los filmes de Marvel en los que Spidey había aparecido hasta la fecha mostraban una dirección más clara y controlada del personaje, la interpretación de Andrew Garfield en las cintas de Marc Webb y la dirección de Sam Raimi en la trilogía original seguían siendo difíciles de olvidar. No obstante, Spider-Man: Far From Home no solo confirma que el héroe está en uno de sus mejores momentos ahora que se encuentra en su hogar, bajo el manto creativo de Marvel, sino que también da suficientes argumentos para considerar a Tom Holland como el mejor intérprete de este superhéroe. A pesar de haberlo visto ya en 4 filmes del MCU antes de Far From Home, esta versión de Spider-Man no había tenido oportunidad de desarrollar a Peter Parker, pero ahora que Far From Home examina quién es y cómo es realmente el individuo que porta la máscara (y no sólo el superhéroe), Spider-Man se vuelve alguien mucho más carismático y con quien la audiencia puede generar empatía más allá de los chistes y los gags que son innatos del personaje.

El secreto para volver memorable la interpretación de Holland como Spidey radica en explorar el conflicto interno que vive ahora que todos esperan que esté a la altura del resto de los Vengadores. A diferencia de otros superhéroes de Marvel en la pantalla grande, Peter Parker todavía es un adolescente y el guion de Chris McKenna y Erik Sommers explota esta característica para contar una historia que en sus mejores momentos posee el encanto juvenil de un filme de John Hughes (The Breakfast Club, Sixteen Candles) y algunas de las mejores escenas de acción que posee el MCU y que remitirán al espectador a las páginas de un cómic por el innovador uso que se le da a los efectos visuales durante las secuencias en las que Mysterio (Gyllenhaal) hace despliegue de sus habilidades.