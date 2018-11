El Arrowverse ‘Elseworlds’ incluirá un cameo de las leyendas – Legends of Tomorrow

Pues que siempre sí, Legends Of Tomorrow aparecerá en el Arrowverse de este año, pero no de la forma que esperábamos.

De acuerdo al productor de Arrow, Marc Guggenheim, los fans deben estar muy atentos a la tercera hora del cruce, pues habrá un cameo de Legends Of Tomorrow.

Hasta ahora no hay detalles sobre cuál personaje de la serie hará su aparición en dicho episodio o si será una versión alterna de otro universo.

Guggenheim explicó que su decisión de no incluir esta serie en el cruce de este año fue porque era más fácil para el equipo y los actores involucrados, solo centrarse en los protagonistas de Arrow, The Flash y Supergirl. Si hubieran hecho un cruce con Legends Of Tomorrow involucraría todo el elenco.

El Arrowverse ‘Elseworlds’ está programado para transmitirse los días 9, 10 y 11 de diciembre por CW (y Warner Channel días después) e incluirá el debut de Ruby Rose como Batwoman y la introducción de Elizabeth Tulloch como Lois Lane.