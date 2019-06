El arte de Nicolas Winding Refn está MUY presente en la serie – Too Old to Die Young

El viernes pasado se estrenó la nueva serie original de Amazon Prime titulada Too Old To Die Young del director/escritor Nicolas Winding Refn (a partir de ahora NWR). Él ha sido el responsable de entregarnos películas como Drive, The Neon Demon, Only God Forgives entre otras. A través de esas películas, NWR se ha hecho de un estilo muy peculiar: lleno de anti héroes, violencia gráfica, ciudades nocturnas llenas de luces neón, todo acompañado del peculiar sintetizador de Cliff Martinez. Todo esto forma parte ya de su propia marca: #byNWR. Es más, el co escritor Ed Brubaker (Westworld) ha dicho que esta serie es “la obra más NWR que haya existido”, y los fanáticos de las películas arriba mencionadas reconocerán muchas de las imágenes que aparecen en la serie.

A pesar que es una serie de 10 episodios, NWR ha expresado que Too Old to Die Young es una película de 13 horas. Y aunque muchos directores y autores han dicho lo mismo de sus series, para NWR esto es más que una simple declaración:

Es una nueva oportunidad, un nuevo concepto… Como una nueva forma de pintar, el streaming no es solo películas o TV, es música, es una instalación, es literatura, es poesía, es interactivo, es realidad virtual.

Así, NWR trabajó como si estuviera haciendo una película con toda la libertad creativa y sin ninguna presión (originalmente era una serie de solo 10 horas). Al tener el final, la cortó en donde creyó oportuno y así la entregó a la plataforma. Por eso tenemos episodios de 90 minutos, otros de 60 y uno de 31 minutos (ningún episodio dura lo mismo). Encontramos los elementos recurrentes en la obra de NWR: personajes sin expresiones, corrupción y crueldad extremas, desnudez gratuita y colores neón por todos lados, pero todo esto multiplicado a la enésima potencia.

La historia se centra en el personaje de Martin (Miles Teller), un oficial de policía que de repente se ve inmiscuido en roces contra la mafia mexicana y acaba convirtiéndose en un vigilante nocturno: durante el día investiga homicidios y por la noche es un asesino justiciero de lo peor de los criminales que viven en Los Ángeles, entrando así en un mundo lleno de violencia del que no es fácil salir. El cast es un elemento a considerar muy bien elegido para este tipo de historia. Miles Teller es excelente como el oficial/detective inexpresivo necesario para el estilo de NWR; acompañan Augusto Aguilera, Nell Tiger Free, Jena Malone, John Hawkes, Gino Vento y la mexicana Cristina Rodio. Cabe remarcar el excelente papel que realiza esta última, convirtiéndose en una verdadera femme fatale.

Hablando como si fuera una película, el primer acto serían los primeros 3 episodios, en donde NWR nos adentra en su peculiar estilo y nos muestra también su manera particular de contar la historia. Por eso, estas 4 primeras horas de la película son las más difíciles, el ritmo ultra-lento de los eventos puede desesperar a muchos. El segundo acto sería de los episodios 4 al 6 y en estos capítulos encontramos la parte con más acción y más ritmo (en Cannes se presentaron los episodios 4 y 5 a la crítica). Y el acto final serían los episodios 7 al 10 donde vemos la conclusión de la historia.

A nosotros nos gustó la propuesta, una totalmente diferente ya que intenta devolverle el status de “arte” a las series de TV (si es que alguna vez lo tuvo) y con ese sentido no hacerla un mero producto de consumo, al contrario: no está hecha para maratonear, ni para disfrutarse de un tirón; al igual que muchas expresiones artísticas está hecha para cuestionar, para enfrentar al espectador. En general, y como ocurre con las películas de NWR, Too Old To Die Young tendrá detractores y seguidores, pero no podemos negar que cumple con mostrarnos la debacle que se vive como sociedad y cómo muy lentamente nos vamos consumiendo por nuestras propias pasiones.