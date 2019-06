El atentado es técnicamente impecable pero sin un propósito claro

Asimismo, se agradece que el director no caiga en la tentación de darle a los actores más conocidos de su elenco un final rosa y esperanzador y, por el contrario, que trate el tema del terrorismo con toda la brutalidad y crueldad que existe en este tipo de actos. El verdadero protagonista de Hotel Mumbai es el colectivo de personajes que conforma la historia y que permite a Hammer , Patel , Isaacs y Boniadi tener momentos para brillar por igual. Además, se aprecia la sutilidad con la que el director sugiere las motivaciones de los antagonistas a través de las órdenes que les brinda El Toro , un personaje del cual no tenemos mucha información y que nunca vemos en pantalla, pero del que intuimos lo suficiente para entender que los actos terroristas ejecutados por los pakistaníes tienen un sinfín de explicaciones culturales, sociales y económicas.

No existe una respuesta correcta a la pregunta de qué se debe y puede mostrar el cine, o en general, en las artes; al final del día, estas existen para ser un espejo de nuestra condición humana. Y la violencia es parte de esta naturaleza. A pesar de esto, a veces existen cintas como Hotel Mumbai que obligan a reflexionar sobre el tema: técnicamente es impecable, pero su objetivo nunca queda claro. ¿Es este un drama complejo sobre algún personaje en particular? ¿Es una crítica hacia el terrorismo? ¿Es una narración de lo que ocurrió ese día? Personalmente, no me atrevería a colocar a Hotel Mumbai en ninguna de estas categorías.

Hotel Mumbai es un caso especial en el que la gente que se encuentra detrás del proyecto levantó un filme exitoso en el aspecto técnico (actuaciones, manejo de la tensión y la cámara, guion, etcétera), pero que también deja al espectador la sensación de haber visto algo que no tiene un propósito útil, tal y como la tragedia que usa como base de su historia.