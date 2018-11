El ciclo de la vida de todo fan al enfrentarse a cada nueva temporada de la serie – The Walking Dead

Ok, no estamos al comienzo de la temporada 9, pero la verdad que nos topamos con esto en la web y nos pareció MUY pero MUY acorde a lo que sucederá a partir del sexto episodio de esta tirada, sobre todo porque no está Rick y de alguna forma es un nuevo comienzo.

El sitio Dorkly es de lo mejor de la web en cuanto a humor, y uno de sus dibujantes en jefe, Just Jhall, hizo un trabajo EXQUISITO en cuanto a los sentimientos que los fans tienen cada vez que se enfrentan a una nueva temporada de The Walking Dead ilustrando el ciclo de la vida de un espectador de la serie zombie por excelencia. Nos sentimos tan pero tan representados que quisimos compartirlo con ustedes. Les traducimos lo escrito porque es HÍPER hilarante.

PD: Si no te sucedió, no eres ni un poco fan.