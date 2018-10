El cómic basado en la serie y las respuestas a los enigmas de la primera temporada – Stranger Things

La primera temporada de Stranger Things demostró ser un éxito absoluto, con los pequeños protagonistas obteniendo elogios universales. Sin embargo, y de manera muy curiosa, el personaje más importante fue el que menos participó. Sí: ya desde el primer episodio, Will Byers , interpretado por Noah Schnapp , desapareció, varado en una dimensión misteriosa conocida como el Upside-Down . Finalmente, las experiencias de Will en Upside-Down se están explorando en el primer cómic de Stranger Things .

Pero el detalle crucial revelado en el cómic es que el retroceso de la escopeta golpeó a Will de nuevo contra la pared del cobertizo y, significativamente, en el Upside-Down . Irónicamente, Will se quedó en Upside-Down , mientras que el desconcertado Demogorgon , que acababa de recibir un disparo en la boca, todavía estaba en el mundo real. Confundido y exhausto, Will regresó a su propia casa y se quedó dormido.

El problema se abre con una escena levantada directamente del espectáculo, con un desesperado Will huyendo de su casa al cobertizo. Parece que Will logró cargar y disparar esa escopeta… lo hace al grito de Firebal!!! ( ¡Bola de Fuego! ), uno de los hechizos de su amado juego, Dungeons & Dragons .

Fue solo cuando se despertó que Will se dio cuenta de que algo estaba extrañamente mal. Su mente cansada había sido incapaz de lidiar con la realidad de Upside-Down, pero ahora, fresco y alerta, se horroriza al darse cuenta de que no está realmente en casa. Lo que sigue es una visión fascinante de la realidad del Upside-Down, que parece estar aún más ligada a la realidad normal de lo que creíamos anteriormente. Lo más escalofriante de todo es que cuando Will, desorientado y confundido, comienza a escuchar a los grupos de búsqueda que gritan su nombre, pero no puede comunicarse con ellos.