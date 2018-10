El cómic Ice Cream Man será adaptado a una serie de TV

Universal Cable Prods, la productora de Happy! de Syfy, se encuentra desarrollando la adaptación de otra novela gráfica de Image Comics. Se trata de la serie de antología Ice Cream Man, publicada en enero de este año.

Creado por W. Maxwell Prince, el cómic es una antología de horror y fantasía presentada por un narrador omnipresente, cuyas historias se caracterizan por poseer un giro macabro. El siniestro vendedor de helados enmarca los relatos para los espectadores con oscuras observaciones irónicas sobre la naturaleza humana y las crueles ironías del destino. Su estilo de narración es muy similar a la de la series The Twilight Zone y Tales From the Crypt, esta última también adaptada de un cómic.

La serie será escrita por Max y Adam Reid (Sneaky Pete) y ambos también oficiaran de productores ejecutivos.