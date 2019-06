El cómic puede haber revelado el futuro de Rick en la serie – The Walking Dead

Aún no han surgido detalles sobre la trama de las películas que mencioné anteriormente, pero es posible que se dirijan a esto. Las películas completarán la historia de Rick Grimes y, en general, en el mundo de The Walking Dead, eso indica la muerte. El hecho de que lo hayan llevado en un helicóptero, y la aparición de un soldado de la misma comunidad en el episodio más reciente de Fear the Walking Dead, indica que ha sido capturado por un grupo con tecnología más avanzada, que es el Commonwealth. Entonces, no sería una sorpresa si lo llevaran allí o a un lugar similar

Por otro lado, el espectáculo se ha desviado enormemente de los cómics, sólo funcionan como guía. Carl ya está muerto en el programa, por ejemplo. De hecho, ni una sola muerte en el show se ha desarrollado exactamente como sucedió en los cómics. Entonces, si Rick Grimes muere en una de las películas, es probable que sea bastante diferente a esto. Puede haber elementos tomados del cómic, pero la escena general será la visión del guionista Scott Gimple, no la de Robert Kirkman.

Se espera que la primera película de Rick Grimes se transmita en 2020.