El coming of age brasileño que cautivará a todas las audiencias

Originalmente, Eu não quero voltar sozinho (No quiero volver solo) fue un cortometraje dirigido por Daniel Ribeiro (Café com Leite) en 2010, el cual ganó varios premios en Brasil y en otros países alrededor del mundo. 4 años más tarde, en 2014, el director expandió la historia de estos personajes con el estreno del largometraje, Hoje eu quero voltar sozinho (Hoy no quiero volver solo). Y aunque el filme apenas recibió un estreno comercial aquí en México a través de la Cineteca Nacional, la cinta fue la representante de Brasil para la categoría de Mejor película extranjera en los premios de la Academia de 2015, donde desafortunadamente no fue seleccionada entre las cinco finalistas. Sin embargo, desde su lanzamiento, Hoje eu quero voltar sozinho se ha convertido en una de las películas LGBTQ+ más conocidas y celebradas de los últimos años al representar de forma muy inocente el amor que surge entre dos jóvenes adolescentes.