El corredor escarlata tiene una deuda contigo y te explicamos el porqué – The Flash

Si cuando empezó The Flash me hubieran dicho que, tan pocas temporadas después, iba a tener ganas de que termine para siempre, probablemente no les hubiera creído. En un comienzo, la serie que lo puso a Grant Gustin dentro del traje del velocista de Central City, tenía todo lo que queríamos: acción como su hermana mayor, Arrow, pero sin una trama tan oscura y asfixiante como ella. The Flash era una serie divertida, con referencias a la cultura pop, y una gama de villanos mucho más entretenida que su contrapartida de Oliver Queen.

Si bien durante dos temporadas esto fue explotado correctamente, a partir de la tercera llegó la debacle.