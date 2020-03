El creador asegura que habrá una segunda temporada – I Am Not Okay With This

¡Buenas noticias para los fans de I’m not okay with this!

Aunque apenas la semana pasada se estrenó la primera temporada, su creador y director, Jonathan Entwistle, ya ha develado que la serie coming of age podría tener tener más de una entrega.

Esto es para emocionarse, sobre todo por el gran cliffhanger en el que ha terminado: Syd siendo encontrada por un hombre/sombra misterioso, luego de haberle explotado la cabeza al ex novio de su mejor amiga con sus poderes.

“Hay, sin entrar en demasiados detalles, una conspiración mucho más grande debajo de la superficie… se remonta mucho antes de los poderes de Syd y saldrá a la luz en las siguientes temporadas” explicó Entwistle a Decider.

Si bien Netflix aún no le ha dado luz verde a una segunda temporada, Entwistle aclaró a Collider que I’m not okay with this fue diseñada como una serie de varias temporadas y no como una limitada.

Protagonizada por Sophia Lillis y Wyatt Oleff, ambos actores de It, la serie sigue a Syd, una adolescente con problemas de ira y cuyo padre ha muerto, que navega por la escuela secundaria mientras descubre su sexualidad y sus nuevos poderes.