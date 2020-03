El creador de Chernobyl adaptará The Last of Us para HBO

Originalmente lanzado en 2013, The Last of Us fue elogiada por su fascinante historia post-apocaliptica centrada en Joel, un contrabandista de este nuevo mundo, quien es contratado para llevar a una niña de 14 años fuera de la zona de cuarentena. Resulta que Ellie es una adolescente que puede ser clave para la cura de la pandemia mortal y, lo que comienza como un trabajo pequeño, pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.

La serie de HBO cubrirá los eventos del juego original, que fue escrito por Druckmann, con la posibilidad de contenido adicional basado en The Last of Us Part II, que se lanzará el 29 de mayo de 2020. Mazin se reconoció fan de TLoU y señaló que “Neil Druckmann es sin duda el mejor narrador de historias que trabaja en la industria de los videojuegos, y The Last of Us es su obra maestra. Tener la oportunidad de adaptar esta impresionante obra de arte ha sido un sueño para mí durante años, y estoy muy honrado de hacerlo”.

Por su parte, Druckmann comentó: “Con Chernobyl, Craig y HBO crearon una obra maestra tensa, desgarradora y emocional. No podría pensar en mejores socios para dar vida a la historia de The Last of Us como un programa de televisión”.

The Last of Us ganó numerosos premios al juego del año y vendió más de 17 millones de copias tanto en su lanzamiento original en PlayStation 3 como en una versión remasterizada en PlayStation 4. Es, sin dudas, uno de los mejores juegos de los últimos tiempos y por eso tendrá la oportunidad de llegar a la pantalla chica ¿Cuál será la próxima adaptación?