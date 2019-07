El creador de John Wick se une al equipo de escritores de la serie – The Falcon and The Winter Soldier

¡Buenas noticias para los fans de Marvel y de John Wick!

De acuerdo a The Wrap, Derek Kolstad, creador de John Wick, se ha unido al equipo de escritores de The Falcon & The Winter Soldier, una de las próximas series limitadas de Disney +.

Kolstand hará equipo con el escritor Malcom Spellman, aunque no se sabe aún si escribirán diferentes episodios o trabajarán juntos en los mismos.

Esta incorporación al proyecto nos deja ver el camino que Disney+ y Marvel desean para la serie pues la franquicia de Jonh Wick se caracteriza por sus escenas increíbles de acción y de suspenso.

Sebastian Stan y Anthony Mackie protagonizarán la serie dando vida una vez más a Bucky Barnes/The Winter Soldier y Sam Wilson/Falcon, respectivamente.

Previamente te contamos que Emily Van Camp y Daniel Brühl estaban en conversaciones para unirse al elenco y repetir sus papeles del Universo cinematográfico de Marvel.

Por el momento, sabemos que Kari Skogland dirigirá los seis episodios de la serie, la cual se espera vea la luz en agosto de 2020.