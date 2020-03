El creador de la serie devela que la cuarta temporada llegará en otoño – Big Mouth

El creador de Big Mouth, Nick Kroll, develó que la cuarta temporada de esta serie animada para adultos verá la luz en otoño de este año.

El anuncio fue hecho durante un live streaming en Youtube, donde Kroll, el co-creador Andrew Goldberg y el elenco dieron lectura al guion del sexto episodio de la temporada pasada, titulado “How To Have An Orgasm”, y respondieron preguntas de los fans.

Kroll además explicó que, a pesar de la pandemia del coronavirus (Covid-19), la cuarta temporada sigue adelante con su fecha de producción y los escritores del programa están trabajando arduamente en ella.

La controversial serie sigue a un grupo de adolescentes que lucha con el torbellino emocional que acompaña su crecimiento.

Previamente Netflix develó que había renovado Big Mouth por tres temporadas más.