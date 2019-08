El creador de la serie nos anticipa lo que tiene pensado para el final – The 100

The 100 se despedirá para siempre con su séptima temporada. Ahora, el productor y guionista de la historia postapocalíptica, Jason Rothenberg , ha hablado sobre sus planes para la conclusión del show.

Además, agregó que “el final de una historia es el punto clave, la moraleja de todo, y eso es lo que trataremos de contar en la última temporada. Y no será: ‘La gente es horrible, todos apestamos, estamos deseando matar a todo el mundo y hacer lo que sea por sobrevivir’. Tenemos un propósito más alto”, comentó

Además, Rothenberg confesó que desde el principio tenía una idea de lo que quería para el final del show: “Sabía qué aspecto quería que tuviese, qué quería decir”.

La séptima y última entrega de The 100 no llegará a The CW hasta el año que viene.