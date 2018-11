El creador de The Deuce adaptará una novela de Philip Roth para HBO

Con el anuncio que la tercera temporada de The Deuce marcaría el final de la serie, todo parecía indicar que pasaría un buen rato para ver nuevamente el trabajo de David Simon en pantalla, pero afortunadamente no es así.

El productor estadounidense que tiene el título de haber creado la mejor serie de la historia de la televisión, The Wire, volverá a trabajar en un nuevo proyecto exclusivo de HBO. The Plot Against America es el nombre de la novela de 2014 escrita por Philip Roth, uno de los grandes autores estadounidenses que desafortunadamente murió en mayo de este año.

La historia gira en torno a una realidad alternativa de los EE.UU. donde Charles Lindbergh, un expiloto aviador y populista xenofóbico, gana las elecciones presidenciales de 1940 frente a Franklin Roosevelt. El hecho da pie al antisemitismo en la sociedad estadounidense donde las familias judías como la de Roth, quien se autonombró como el protagonista mismo que narra en primera persona la historia, son perseguidas de diversas formas.