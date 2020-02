El crimen que hizo tambalear a la industria farmacéutica en esta interesantísima serie documental de Netflix

Si aún no la has terminado de ver o estás pensando en verla, ten en cuenta que a continuación habrá muchos spoilers.

A principios de Febrero la N roja estrenó una nueva miniserie documental, The Pharmacist , con 4 episodios que se construye a partir de la muerte del hijo mayor de Dan , un farmacéutico que comienza una investigación para encontrar al culpable, cosa que lo lleva a terminar luchando contra una red de narcotráfico más grande de lo que pensaba.

1 . La tragedia en la familia

2 . Justicia por Danny

Dan Schneider se vuelve un verdadero detective para poder encontrar al culpable de la muerte de su hijo. Es por eso que seremos testigos de cómo comenzó a grabar todas las conversaciones con la policía; incluso comienza a buscar a quien pueda haya sido testigo del hecho, y lo logra. Uno es Jeffery Hall , que en ese entonces solo tenía 16 años y que declaró a la policía que un hombre, apodado Scarface , era el culpable. Esto los llevaba a la nada. Incluso Dan se reunió con el joven para que declare. Todo cambió con la aparición de Shane que fue testigo del hecho, y sin que nos diéramos cuenta el asesino de Danny había sido Jeffery . No solo vemos el camino en busca de justicia para Danny , sino que profundizamos en donde estaban tanto Jeffery como Shane en el momento del hecho y en la actualidad.

3 . Farmacéutico

Que Dan Schneider sea farmacéutico no es un dato menor. Dan tomó conciencia sobre muchas cosas. Observó cómo muchos jóvenes compraban medicamentos para el dolor. El ejemplo es el OxyContin , un opiáceo. Todas las órdenes médicas para este medicamento eran firmadas por una misma persona, la Doctora Cleggett . Desde su rol como farmacéutico Schneider intentaba disuadir a los jóvenes de comprar OxyContin o de hacerles entender el daño que se harían. Y la muerte por sobredosis de una joven que compró en su farmacia hizo cambiar todo…

4 . Traficantes con batas blancas

5 . Túnel de la esperanza

Schneider es quien resalta la necesidad de ir detrás de las empresas que las fabrican: específicamente menciona a Purdue Pharma . Esto es interesante ya que cuando se comienza a poner sobre el tapete la adicción que genera este tipo de medicación, también vemos la postura que toma la empresa: en un primer momento aseguran que no genera adicción y cuando esto fue desmentido las mismas empresas auspician los tratamientos.

6 . Crítica al negocio con y de la salud

Así como Don’t F**k with Cats: Hunting an Internet Killer (2019) a través de un caso policial termina realizando un análisis sobre el uso de internet, The Pharmacist se mete de lleno en la industria farmacéutica. El disparador hace las veces de entretelón de la trama de un negociado que vincula a médicos y laboratorios; un nuevo tráfico de drogas pero legal ya que es realizado con prescripciones médicas.