El detalle que une a la película con Game of Thrones

¿Un universo compartido? Pues ojalá, pero hay una particularidad que conecta a ambas producciones.

El director de la película, Chad Stahelski, ha revelado en una entrevista con Polygon que el encargado de entrenar a los pastores belga de Sofia fue el mismo que se ocupó de los lobos en la serie de HBO: “Me encantan los perros. Tuve esta idea hace años, pero no encontraba a los entrenadores correctos, y luego me encontré con Andrew Simpson, quien se encarga de los lobos en Game of Thrones”.