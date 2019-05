El detrás de escena de la batalla más larga en la historia de la televisión – Game of Thrones

Game of Thrones no se conformó con ser la serie más popular de la historia, sino que también fue por otro récord, desplazando a Lord of the Rings como la producción que poseía la batalla más larga y épica tanto en cine como en tv, y aquí parte del elenco y los productores nos cuentan cómo fue filmarla.

D.B. Weiss y David Benioff (guionistas), Miguel Sapochnik (director), Bernadette Caulfield (productora ejecutiva), Chris Newman (productor), algunos de los actores del show y varios nombres más que estuvieron involucrados en la filmación del capítulo, revelan cómo fue llevar a cabo The Long Night.

Algunos de los datos que nos dan los protagonistas es que el capítulo fue filmado 55 noches consecutivas, que participaron 4 mil personas, hacían –14 grados, la batalla duró 82 minutos y costó 15 millones de dólares.