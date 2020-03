El director confirma que no hubo reshoots

The New Mutants llegará el próximo mes a los cines de todo el mundo y Josh Boone tiró por la borda algunos rumores.

El proyecto había sido una de las víctimas de la unión de Disney y Fox, por eso se retrasó el lanzamiento y varios rumores de cancelación. En medio de todo, también hubo informes de que varias escenas habían sido modificadas, a lo que Boone respondió: “Todos dijeron que hicimos reshoots, pero nunca hemos hecho nuevas tomas”

Además, en la entrevista con EW agregó: “Si no hubiera existido la fusión, estoy seguro de que hubiéramos hecho nuevos retoques de la misma manera que todas las películas lo hacen, pero ni siquiera hicimos eso porque para cuando se realizó la fusión, ya todo estaba resuelto”.

Esto quiere decir que no tendremos que sufrir durante años a algunos fans tuiteando #ReleasetheBooneCut. Además, el director también dejó en claro que The New Mutants está muy inspirado en Dream Warriors. Su protagonista, Maisie Williams, acotó: “La película es exactamente el film que nos propusimos hacer”.