El Director de Arte de la serie se defiende por el error del vaso de Starbucks – Game of Thrones

El vaso de Starbucks que estaba en la mesa durante los festejos en Winterfell se ha transformado en un meme que está recorriendo todas las redes sociales, por lo tanto, alguna palabra oficial debía existir.

Hauke ​​Richter, director de arte de Game of Thrones de la temporada 4 a la 8, dijo que aún no había visto el episodio del domingo por la noche, pero señaló que no es raro que tales elementos extraviados terminen por error en el corte final de programas de televisión y películas.

“Las cosas se pueden olvidar en el set”, le dijo Richter a Variety. También señaló que el error de la taza de café ha sido “tan comentado porque hasta ahora no había sucedido con ‘Thrones‘”. Una imagen en la cuarta temporada del show que mostraba a Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) sostener una taza de café, se volvió viral en 2014, pero eran de un video detrás de escena y no apareció en el producto finalizado.

Al fin y al cabo, un sólo error de estos en más de 70 episodios, puede perdonarse ¿O no?