El director de ‘Crazy Rich Asians’ quiere una serie sobre Rose Tico – Star Wars

Después de que el personaje de Kelly Marie Tran, Rose Tico, tuvo muy poco tiempo en Star Wars: The Rise of Skywalker, para ser exactos apareció solamente en pantalla por 76 segundos, los fans de la franquicia no han dejado de manifestar su malestar en Twitter.

De hecho, el director de Crazy Rich Asians, Jon M. Chu, se ha unido a la causa y bajo el hashtag #RoseTicoDeservedBetter, reveló que está interesado en hacer una serie sobre este personaje en Disney+.

Aunque una parte de los fans aprueba la moción, no todos están contentos con este personaje desde su aparición en The Last Jedi.

Incluso con esta polémica, es cierto que ahora la franquicia de Star Wars se está enfocando en contar historias individuales, por lo que una serie sobre Rose Tico tendría sentido.

Por ahora Disney+ tiene oficialmente en marcha dos series: Cassian Andor y Obi-Wan Kenobi. Mientras la segunda temporada de The Mandalorian ya se encuentra en producción.