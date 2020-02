El director de la remake de Escape from New York anticipa un posible protagonista

De la mano de Leigh Whannell, la nueva versión de la película de 1981 podría tener al reemplazante de Kurt Russell.

En una entrevista para JoBlo, Whannel, guionista de las primeras películas de Saw, dijo que elegir al hijo de Kurt Russell, Wyatt, “es la elección más obvia para ganarse el aprecio de los fans”. El actor viene de actuar en Overlord, el episodio Playtest de Black Mirror y también estará presente en The Falcon and the Winter Soldier.

Whannel, quien viene de dirigir la película The Invisible Man, agregó: “Snake Plissken es un personaje icónico, es parte de la infancia y la adolescencia de mucha gente, así que tengo que avanzar con mucho cuidado”.

“Siento que no hay tanta libertad como con The Invisible Man, hicieron programas de televisión y cómics con el personaje. Mientras que con Escape from New York, estamos hablando de solo una película y uno no quiere arruinarla”, señaló.