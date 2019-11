El director de The Last Jedi quiere dirigir un episodio de la serie – The Mandalorian

The Mandalorian sigue dando de qué hablar y por supuesto ya ha llamado la atención de Rian Johnson, director de Star Wars: The Last Jedi, quien incluso parece estar interesado en dirigir algunos episodios de la segunda temporada.

En un podcast con CinemaBlend y mientras promocionaba su película Knives Out, se le preguntó al director si le gustaría estar detrás de la cámara en la próxima temporada de la serie.

“¡Diablos, sí!, Hombre, si tuviera tiempo, entraría a la serie sin pensarlo. Visité el set de rodaje de la primera temporada y se veía increíble. ¡Parecía muy divertido!”, contestó Johnson.

Sin embargo, dado a las críticas negativas que recibió por su trabajo en The Last Jedi, no estamos seguros de que los fans lo quieran ver encargándose de este proyecto de Disney+.

Por el momento sabemos que Jon Favreau, co-creador de la serie, espera ahora sí dirigir un episodio de la segunda temporada.

The Mandalorian estrena mañana 29 de noviembre su episodio 4.