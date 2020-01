El director revela que la película aún está en desarrollo

A pesar de haber sido fuertemente criticada por la mayoría de los espectadores, la secuela Bright podría llegar a Netflix más temprano que tarde.

Estrenada en 2017, la película protagonizada por Will Smith y Joel Edgerton fue una de las primeras producciones importantes de Netflix en cuanto a largometrajes, con un presupuesto de 90 millones de dólares. No obstante, no le fue tan bien como pensaban: en Rotten Tomatoes tiene una calificación del 28%, mientras que en IMDb es de 6.4.

Su director, David Ayer, confirmó en SlashFilm que el proyecto aún está en marcha: “Todavía en desarrollo. Estamos trabajando en ello, así que esperamos poder estrenarlo pronto. Es una gran oportunidad para que todos exploremos más ese mundo”.

En cuanto a las críticas, dijo que Bright 2 tratará de solucionarlas de la siguiente manera: “Creo que la gente sentía que había muchas puertas para explorar. Decían: ‘Cuéntanos sobre el dragón. Cuéntanos sobre esto, habla de la historia’. Es un mundo muy rico y creo que vamos a profundizar un poco más en eso”.