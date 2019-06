El director revela qué pasó con Kong durante la película

Luego del estreno de Godzilla: King of the Monsters, todos ya estamos pensando en lo que se viene, uno de los enfrentamientos más fantaseados en la historia del cine: Godzilla vs King Kong.

A lo largo de la película, se menciona la Isla Calavera donde vive Kong, pero no sabemos qué estuvo haciendo el gigantezco primate mientras Godzilla peleaba contra otros kaiju. Ahora, el director del film, Mike Dougherty, compartió un fragmento de la novela que adapta King of the Monsters, donde se revelan nuevos detalles.

En respuesta a un tweet que le preguntó cuál es la relación de Kong con el resto de los monstruos, Dougerthy respondió con este fragmento: