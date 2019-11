El documental de Johnny Cash es imprescindible para los fanáticos y para todos

The Gift o “El don” en español, comparte la analogía de la voz y la forma de componer de Cash. Basado en el diario íntimo de sus cintas grabadas, entre 1995 – 1997, es totalmente un film autobiográfico de Johnny. También tenemos material adicional de comentarios en off de sus hijos, productores y otros cantantes, como Bruce Springsteen.

¿Qué lo diferenciaba entre los músicos de su época? Que era un poeta. Él escribía sus propias letras y material. Era la forma de comprenderse y encontrarse, fue la fuerza que impulsó su arte. En el documental podemos ver cómo Johnny Cash hacía cosas que nadie quería hacer o temía hacer, la radio no quería ponerlo por su música controversista. Tenía una mente muy abierta musicalmente para su época.

Artísticamente Cash nació con grandes dones: su voz y poder componer canciones tan poéticas. Todo esto surgió cuando era pequeño, escuchando la radio todo el tiempo y después cantando para su familia. Las influencias de aquellas épocas lograron en él idealizar sus canciones y su futuro estilo. Y aunque su lado religioso y espiritual fue parte de su insignia, la música gospel fue clave para él, eso no significa que no haya explorado otros géneros. Hoy es conocido como el “rey de la música country”, pero a lo largo del documental exploramos los otros modos que experimentó Cash , ya que lo más importante para él era darle voz y representar a los desamparados, eso es lo que pretendía con sus canciones.

Johnny Cash tuvo una relación amorosa con June Carter , quien en realidad escribió: Ring of Fire. Ella estudió arte dramático por dos años en Nueva York y, al principio, cuando se unió a la gira con Johnny Cash, tenía total libertad creativa. Gracias a esto, escribían y cantaban juntos, y hasta se permitieron interpretar también con The Carter Sisters y Mother Maybelle , la banda de la familia de June . En el reportaje vemos cómo la familia Carter fue muy pegada a Cash.

Tiempo después, Johnny se une a las Fuerzas Armadas y termina en Alemania como intérprete de códigos en la radio. Por esta época, ve la película “ Inside The Walls of Folsom Prison ”, film que lo marcó de por vida, haciendo una comparación de la guerra con la prisión.

Y aunque todo suena a mucha felicidad, Johnny Cash tuvo momentos muy trágicos en su vida que el documental sabe retratar de una forma muy precisa. Su familia tenía una granja y todos se dedicaban a trabajarla. Su papá era alcohólico, abusaba de su madre, y aunque él platica que nunca les pegó, tampoco jamás les demostró amor. De hecho, muchas veces su papá le comentaba que ser músico no lo llevaría a ningún lado.

Tiempo después, ninguna discográfica quería estar con él, hasta que salió su grandioso álbum en vivo: At Folsom Prison , el disco que cambió TODO. Tuvo un programa de televisión para ABC , en el que había músicos interpretando en vivo y participaron artistas como Ray Charles, Joe Tex, Odetta, Charley Pride, etc. En el documental podemos explorar más sobre la polémica de un show así.

Cada etapa de Johnny Cash está en este documental, por lo que, si eres fan, seguro habrá algún dato curioso que no conocías. Y si no lo conoces, es momento de que le dediques tiempo a este cantante que revolucionó la música. Lo más importante de este reportaje es que visualmente te lleva a momentos únicos e históricos que probablemente no podrás acceder a ellos sin el suceso narrativo, lo que lo vuelve 100% recomendable.