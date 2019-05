El documental revela la emotiva reacción de Kit Harington al destino de Daenerys – Game of Thrones

Ayer fue el último DominGOT de nuestras vidas, pues se emitió el esperado documental “Game Of Thrones: The Last Watch”, el cual nos dejó en lágrimas cuando nos reveló la emotiva reacción de Kit Harington al leer que Jon mataba a Daenerys.

Harington fue uno de los actores que no había leído el guion cuando se lo entregaron, pues prefirió esperar a la mesa de lectura y experimentarlo todo cuando estuviera junto a sus compañeros.

En el documental vemos cómo la cara del actor cambia de expresión, y hasta deja de leer, al enterarse del destino de la Madre de los Dragones. Por supuesto, Emilia Clarke, quien ya había leído previamente el guion, trata de consolarlo con algunos gestos desde su lugar.

Dirigido por Jeanie Finlay, “Game Of Thrones: The Last Watch” busca mostrar una historia tan divertida como desgarradora, contada con ingenio e intimidad, sobre lo agridulce de crear todo un mundo… y luego tener que decirle adiós.

¡Checa abajo el video!