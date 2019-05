El Dracarys de Missandei, ¿será el comienzo del fin de Daenerys? – Game of Thrones

Este último capítulo de Game of Thrones , The Last of the Starks , fue una probada de la brutalidad que estamos por presenciar dentro de King’s Landing y todo gracias a las decisiones que están tomando tanto Cersei y Daenerys , a quien ahora llamo la Reina Loquita . Y es una lástima que por estas decisiones tan precipitadas tengamos que darle el adiós a nuestra querida Missandei .

Fue una escena muy buena pero brutal; no paraba de pensar en que ella quería volver a Naath de donde fue robada por los esclavistas cuando todo esto terminara. Por otro lado, ni siquiera Gusano Gris siendo un Inmaculado preparado para no sentir dolor y miedo pudo mirar cómo era decapitada Missandei. No les mentiré: como muchos (y hablo de MUCHOS, las redes no me dejan mentir) por un momento pensé ¡Missandei es tu momento de tirar a Cersei! Era lo más lógico e ilógico a la vez, porque de ser así ya no habría más guerra y acabaría la profecía de que Cersei morirá a manos de su o un hermano menor…