Esto último es lo más interesante de la propuesta, y es gracias a las grandes actuaciones que se pudo llevar a cabo. Nadie puede negar que los personajes principales interpretados por Óscar Jaenada como Hernán Cortes , Dagoberto Gama como Moctezuma Xocoyotzin , Ishbel Bautista como Marina / La Malinche , Michel Brown como Pedro de Alvarado , Víctor Clavijo como Cristóbal de Olid , Almagro San Miguel como Gonzalo de Sandoval y Miguel Ángel Amor como Bernal Díaz del Castillo no le entregan drama dúctil y, por lo tanto, calidad a una historia que lo necesita desde el vamos.

La serie, como se supone y de alguna forma comentamos en nuestra introducción, sigue los pasos de Hernán Cortés y sus hombres, cómo fue que llegaron a Tenochtitlan , la conquistaron y luego huyeron ante la rebelión de sus habitantes. Todo esto bajo un muy cuidado manto de ficción que hace que el relato sea llevadero y no estrictamente documental / histórico y por lo tanto hasta soso.

Ahora entrando en lo que es producción general, Hernán sigue por el mismo camino de excelencia que vemos en las interpretaciones actorales: el CGI es una delicia y, por supuesto, la fotografía no se queda detrás. Realmente se siente que estamos en una América precolombina, salvaje y natural.

No podemos dejar de mencionar que la idea de dividir la historia en 8 episodios con un personaje principal como eje fue un acierto, y que el juego de flashbacks – presente – flash forwards tiene lógica y no necesita de situaciones muy marcadas como el blanco y negro o tremendos cambios físicos para demostrar el paso de un lado al otro. A su vez, el no enfocarse el 100% del tiempo en lo histórico y darle atención a lo humano, a los sentimientos como los de Marina y Hernán o de Olid y Juana, es un acierto: la historia pasa casi todo el tiempo como arena por nuestros dedos. Muy digerible.

Por último, en cuanto a la fidelidad histórica, es correcta: lo que importa se relata, y si bien hay ciertos baches en puntos clave que nos hubiera gustado que se plasmen mejor, como por ejemplo la relación con los tlaxcaltecas, cumple, y en demasía.