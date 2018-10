El elenco asegura que no podía dormir durante la filmación de la serie – The Haunting of Hill House

El fenómeno de terror de Netflix, The Haunting Of Hill House, ha causado una impresión bastante terrible no sólo en los espectadores, sino también en los actores de la serie.

Sobre todo para Oliver Jackson-Cohen y Elizabeth Reaser, quienes interpretan a los hermanos Crain, Luke y Shirley, pues confesaron al portal Metro que no podían dormir y hasta creían ver fantasmas durante la filmación.

“En preproducción, comencé a pensar que alguien estaba sentado en mi cama por la noche y tonterías como esa”, explicó Jackson-Cohen.

Por otra parte, su hermana mayor en la ficción, Reaser, declaró que el papel le pasó facturas a pesar de que su personaje no tuvo interacciones con fantasmas.

“Creo que hay algo que le ocurre a tu inconsciencia cuando estás fingiendo así durante nueve meses. Es más no poder dormir, sentirse enloquecido”, explicó Reaser. “Cuando haces ese tipo de cosas durante mucho tiempo, de alguna manera te enganchas”.

En 10 episodios, la serie nos narra la historia de la familia Crain mientras pasa un verano en Hill House y cómo este hecho afectó su vida con el paso del tiempo.