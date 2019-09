Cinco nuevos actores se unen a Esmé Creed-Miles, quien regresa para la segunda temporada en el papel principal de Hanna, y Mireille Enos, quien repite su papel como agente de la CIA, Marissa Wiegler.

Dermot Mulroney (My Best Friend’s Wedding), Anthony Welsh (Black Mirror), Severine Howell-Meri (Doctors), Cherelle Skeete (Call the Midwife) y Gianna Kiehl (Still Standing) son las nuevas incorporaciones de la serie de Amazon Prime.