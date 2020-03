El elenco de The Brides incorpora tres nuevos miembros

Katherine Reis, Chris Mason y Sophia Tatum se han unido al proyecto, de Roberto Aguirre-Sacasa, Berlanti Productions y Warner Bros. Television. Ellos se suman a Gina Torres, como la protagonista principal.

Reis (Claws) interpretará a una de las tres novias de Drácula, Lily Stevens, una cantante de Nueva York, cuya relación con un periodista amenaza con destrozar la relación con sus hermanas. En su vida anterior, desafió a Jack el Destripador hasta que fue “rescatada” por Drácula.

Por otro lado, Mason (Pretty Little Liars) será Roland Grant, un elegante magnate inmobiliario que llega a la ciudad para desafiar a Cleo, la Reina de los bienes raíces de la ciudad de Nueva York y la líder de las novias de Drácula. Con lazos secretos con Drácula, Roland tiene un interés personal en la destrucción de las novias.

Por último, Tatum (I am Not Ok With This) hará el papel de Justine Strang. Completamente sin amigos y nueva en la ciudad, Justine aparece en el estudio de Renée Pélagie, una agente de modelos de la ciudad de Nueva York. Renée pronto toma a esta joven, hambrienta y aspirante a modelo bajo su protección, sin darse cuenta de que ella también podría tener un pasado con Drácula.